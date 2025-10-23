Dzeko critico: “Oggi ok, ma in A non stiamo facendo bene. Io giocherei con 2 punte”

Edin Dzeko, autore del gol del 2-0, è intervenuto a Sky Sport al termine di Rapid Vienna-Fiorentina. Ecco le sue parole:
Non so se questa è la migliore Fiorentina. Ogni vittoria porta energie postive, ma adesso dobbiamo tornare a vincere in campionato. Oggi abbiamo fatto bene, ma in Serie A siamo troppo in ritardo e dobbiamo dare di più. Nessuna partita è scontata, in campionato sono passate 7 partite e non abbiamo ancora vinto. Sentiamo la pressione, ma dobbiamo dare di più. Il Bologna è forte, ma adesso è il tempo di vincere. In Serie A non si segna? Lasciamo stare, potrei dire tante cose. Non stiamo facendo bene, tutti. Ma come abbiamo visto a Milano ci manca qualcosina in più, ognuno di noi deve dare qualcosa in più. Non sarà facile con il Bologna, non è che se abbiamo vinto oggi allora sarà tutto più facile domenica. Ruolo? Non voglio dire tanto, sennò poi il mister si arrabbia. Quando giochiamo in 2 davanti per entrambi può essere una cosa importante avere un compagno vicino, ma anche per la squadra nei momenti di difficoltà. Si può giocare in vari modi, poi decide il mister.
