SONDAGGIO VN – La corsa alla colpa, chi è il vero colpevole dell’avvio di stagione?

La Fiorentina è in grosse difficoltà e se non si rialza al più presto rischia di sprofondare, ma chi è il vero colpevole di tutto ciò?

Redazione VN 20 ottobre - 14:13

L’avvio di stagione della Fiorentina è sicuramente da dimenticare: il peggior inizio dalla storia viola, insieme a quello del 1977-78, quando la squadra si salvò solo all’ultima giornata grazie a un pareggio con il Genoa. La sconfitta di San Siro è stata l’ennesima delusione per il popolo viola, e per la Fiorentina in generale, in una stagione che, almeno quest’estate, sembrava poter raccontare tutt’altra storia.

Giusto ieri sera, il direttore sportivo Daniele Pradè si è assunto tutte le responsabilità di questo periodo buio, affermando che, se qualcuno dovesse andare via, quello dovrebbe essere lui (LEGGI QUI). Allo stesso tempo, però, anche il tecnico Stefano Pioli ha detto la sua, sottolineando che in campo non scende la dirigenza e, quindi, la colpa ricadrebbe su di lui.