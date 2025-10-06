Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale

VIOLA NEWS news viola sondaggi SONDAGGIO VN – Gudmundsson è da accantonare?

La scelta

SONDAGGIO VN – Gudmundsson è da accantonare?

SONDAGGIO VN – Gudmundsson è da accantonare? - immagine 1
Giusto insistere sull'islandese?
Redazione VN

Fra i tanti problemi messi in mostra dalla Fiorentina in questo inizio di stagione c'è anche quello relativo alle prestazioni dei singoli. E uno dei calciatori maggiormente sottotono in casa viola è certamente Albert Gudmundsson, atteso da un salto di qualità dopo una stagione complicata. Ieri è stato sosituito al 45' da peggiore in campo e la domanda che vi facciamo oggi è se sia giusto insistere su questo giocatore o se è meglio trovare altre soluzioni.

 

Leggi anche
Gp Violanews: i vostri tre preferiti in Fiorentina-Roma
Pioli non toglie De Gea, ma i lettori di VN avevano altre idee per la coppa

© RIPRODUZIONE RISERVATA