SONDAGGIO VN – Momento ostico: chi contro il Sigma tra i pali, Martinelli o De Gea?

Scelte che diventano espressione dello status mentale della squadra . La decisione tra Tommaso Martinelli e David De Gea è più importante di quanto sembri. A cose normali (esordio stagionale nel girone di Conference, tra le mura amiche, contro un avversario modesto) la sfera di cristallo avrebbe presumibilmente indicato Martinelli come numero uno di giornata per i viola . Ma, il momento, delicato a dir poco, in un contesto che (comprensibilmente) non può più permettersi esperimenti e false partenze , potrebbe far cambiare le carte in tavola. Domenica c'è la Roma, poi la sosta, poi Milan, Rapid Vienna, Bologna e Inter. Se davvero mancasse così poco (a detta di Pioli) per vedere la sua Fiorentina; ecco, allora ci si aspetterebbe sin da subito, da domani contro il Sigma Olomouc, dei segnali.

Scegliere De Gea vorrebbe dire essere consci del momento di difficoltà e affidarsi alla leadership dello spagnolo. Scegliere Martinelli, invece, significherebbe mostrare fiducia in tutti i componenti del gruppo (unirlo e farlo diventare squadra risulta ora prioritario) per non parlare delle necessità del classe 2006, rimasto sì per crescere sulle orme di De Gea, ma presumibilmente anche per giocarsi le sue chance con la maglia della Fiorentina indosso. Con De Gea si prediligerebbe sicurezza e leadership in campo (in virtù del momento negativo); con Martinelli, invece, coesione di gruppo e una forse sorprendente serenità nella gestione degli uomini e dello spogliatoio. Scelta conservativa o no: voi cosa fareste se foste in Stefano Pioli?