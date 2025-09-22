SONDAGGIO VN – Pradé ha “fiducia illimitata” in Pioli. Siete d’accordo?

Non traballa la panchina di Stefano Pioli. Daniele Pradè, dopo la partita con il Como, ha pienamente confermato l'ex Milan sulla panchina della Fiorentina, dandogli "fiducia illimitata".
Pradè ha fiducia illimitata in Stefano Pioli, anche dopo solamente 2 punti in 4 partite. Voi siete d'accordo? Votate il sondaggio
La redazione di ViolaNews vorrebbe sentire l'opinione dei suoi lettori, per questo vi propone un sondaggio per capire la vostra a riguardo. Votate qui sotto
