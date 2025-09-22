Viola News
SONDAGGIO VN – Pradé ha “fiducia illimitata” in Pioli. Siete d’accordo?

Pradè ha fiducia illimitata in Stefano Pioli, anche dopo solamente 2 punti in 4 partite. Voi siete d'accordo? Votate il sondaggio
Redazione VN

Non traballa la panchina di Stefano Pioli. Daniele Pradè, dopo la partita con il Como, ha pienamente confermato l'ex Milan sulla panchina della Fiorentina, dandogli "fiducia illimitata".

La redazione di ViolaNews vorrebbe sentire l'opinione dei suoi lettori, per questo vi propone un sondaggio per capire la vostra a riguardo. Votate qui sotto

