Pradè fa mea culpa: “Avevo a disposizione 90 milioni. Il colpevole sono io”

Le clamorose parole di Pradè a Dazn

Redazione VN 19 ottobre 2025 (modifica il 19 ottobre 2025 | 23:33)

Parole durissime e piene di amarezza quelle di Daniele Pradè, direttore sportivo della Fiorentina, che nel post partita di Milan-Fiorentina ai microfoni di DAZN ha espresso tutta la sua rabbia per l’episodio arbitrale che ha deciso la gara.

“Se il VAR deve richiamare l’arbitro solo per un grave errore, questo è un errore enorme del VAR. Marinelli non ha avuto il coraggio di sostenere la sua decisione. Ci sentiamo veramente… non so neanche come descriverlo. Sono quegli episodi che ti cambiano: noi ci stiamo giocando la vita e bisogna anche capire che non si può fare una roba del genere, è scandalosa. Sembra un episodio in cui è rimasto a terra venti minuti, e invece non l’ha neanche sfiorato. È stato un episodio grottesco, brutto da vedere, non è una bella immagine, per niente.”

Pradè ha poi elogiato la prestazione dei suoi, sottolineando come la Fiorentina non meritasse affatto la sconfitta:

“Oggi la Fiorentina ha giocato una grande gara di cuore, non meritava assolutamente di perdere. Non meritava di perdere in questa maniera. Cade a terra come se fosse stato colpito in una maniera incredibile. Poco prima c’era stato il fallo su Ranieri che poteva essere anche rosso a quel punto, invece è stato dato soltanto un giallo. Il calciatore è rimasto fuori tre-quattro minuti e abbiamo preso gol in dieci. Usciamo sconfitti in una maniera dolorosa e ci dispiace, ci dispiace anche perché la nostra classifica è deficitaria, una classifica che non ci aspettavamo mai nessuno. Abbiamo tre punti dopo sette partite e non siamo questa squadra, l’abbiamo dimostrato anche stasera.”

Dopo il duro sfogo, l’intervistatore ha passato la parola ad Andrea Stramaccioni, che ha riconosciuto i valori tecnici e morali della Fiorentina:

“La Fiorentina ha dei valori innegabili. A prescindere da questa partita, che ha giocato con grande gagliardia, ha raccolto molto meno di quanto meritasse. Ha potenzialità enormi, ma serve continuità.”

A quel punto Pradè ha ripreso la parola, assumendosi in pieno la responsabilità del momento difficile:

“Se c’è una persona che ci può togliere da queste situazioni è soltanto Stefano. Tutto il resto è colpa mia. Abbiamo contestazione a Firenze, una contestazione che può essere solo su di me, perché la proprietà mi ha messo a disposizione più di 90 milioni di euro per costruire la squadra. Gli obiettivi erano altri. Se c’è un colpevole, il colpevole sono io di tutta questa situazione. Quello che succede in campo è anche figlio dei momenti: abbiamo iniziato male la stagione, giocando subito tre partite fuori casa, con uno stadio in condizioni pietose. È una stagione strana, ma ancora all’inizio. Possiamo fare molto, abbiamo le potenzialità e due coppe da onorare. Sono dispiaciuto, dispiaciuto per il presidente, dispiaciutissimo per i tifosi, che non meritano una situazione del genere.”

Infine, un messaggio chiaro e inequivocabile su Stefano Pioli:

“Se c’è una persona che ha fiducia è Stefano Pioli. Se c’è una persona che oggi dovrebbe essere cacciata o dimettersi sono solo io. Gli altri devono stare sereni, devono fare il loro lavoro e sapere che hanno le potenzialità per essere una grande squadra.”

Le sue parole si chiudono con una promessa e un senso di appartenenza:

“Lo studieremo insieme, ci sarà una notte su cui pensare. Ma la convinzione massimale mia e del presidente Commisso è che l’uomo giusto per noi è Stefano Pioli.”