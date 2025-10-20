Pioli, nervosismo con Toni in diretta a Dazn: “Ma le vedete le partite?”

Nel post partita di Milan-Fiorentina su Dazn, momenti di tensione Stefano Pioli e Luca Toni , che nel porgere la domanda al tecnico viola inizia così il suo intervento: "Io ho guardato le ultime vostre partite, secondo me la squadra gioca bene e sta bene fisicamente e a me dà l'idea che quando va in vantaggio magari non riesce a mantenerlo mentre quando va sotto non riesce a recuperare".

A quel punto, arriva la risposta piccata di Pioli, che risponde così all'ex bomber viola: "Mi chiedi se potevamo essere più attenti nella situazione del rigore? Ma le partite le vedete? Noi siamo ultimi, le colpe ci sono, sono mie e dei giocatori, altrimenti se si vince siamo tutti bravi e se si perde siamo tutti brutti. Non si può ridurre tutto a questo. Poi Luca non ci sono problemi nello spogliatoio". A questa risposta accesa di Pioli, Toni ribatte: "Io non l'ho mai detto". L'allenatore della Fiorentina si riferiva a un commento sentito in precedenza proveniente dallo studio: "Vi ho sentito prima, andiamo avanti, è un problema mio non vostro".