Per Marelli non è rigore: “Non c’è trattenuta, in Juve-Inter decisione opposta”

L’episodio che ha deciso Milan-Fiorentina, il contatto tra Parisi e Gimenez che ha portato al calcio di rigore del Milan all'84’, continua a far discutere. A commentare la dinamica è stato Luca Marelli , ex arbitro ed ora commentatore per DAZN: “È un episodio molto particolare e molto discutibile. Parisi tocca il volto di Gimenez, l’arbitro non fischia. Dopo un lunghissimo consulto del VAR, il VAR richiama Marinelli all’onfield review e Marinelli, dopo aver rivisto parecchie volte l’episodio, assegna il calcio di rigore. Il contatto c’è, una mano appoggiata al volto, ma non c’è trattenuta evidente: la maglia non si allunga, c’è solo una mano appoggiata al collo".

Marelli evidenzia come la procedura seguita sia fuori protocollo: "L’on-field review può essere richiamata solo per un chiaro ed evidente errore. Questo episodio non lo è. Ci sono stati casi simili, come il gol di Thuram in Juventus-Inter, dove il tocco al volto non venne considerato rigore. In questa situazione, invece, il VAR ha imposto la revisione e il rigore è stato assegnato. Due episodi simili, due decisioni opposte. A mio parere, questa sera si è sbagliato".