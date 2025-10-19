Marelli sul pareggio del Milan: “Ranieri non poteva rientrare. Ecco perché”

L’episodio del gol del pareggio del Milan al 63’, segnato da Rafael Leao , è avvenuto mentre la Fiorentina era momentaneamente in dieci uomini, a causa di un infortunio di Ranieri . A commentare la dinamica è stato Luca Marelli , ex arbitro e commentatore per DAZN:

“La rete del Milan arriva con la Fiorentina in dieci uomini, perché in un precedente scontro Ranieri aveva perso sangue dal naso. In campo un giocatore non può rimanere se c’è perdita di sangue, deve essere soccorso. Ranieri cambia la maglietta perché non si può giocare con indumenti sporchi di sangue, ma al momento stava ancora perdendo sangue. L’arbitro, tramite il quarto ufficiale Arena, controlla la situazione, ma c’è ancora sanguinamento, quindi secondo il regolamento il giocatore non può rientrare. L’azione va avanti e Leao segna mentre Ranieri sta cercando di tornare in campo. Pertanto, la procedura è corretta: il giocatore non poteva entrare in campo perché stava continuando a perdere sangue.”