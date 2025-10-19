Intervistato da Dazn, il tecnico del Milan Massimiliano Allegri ha commentato così la vittoria dei rossoneri: "Posso solamente dire che la squadra ha fatto una buona partita, fino al gol non abbiamo concesso neanche un tiro in porta. Abbiamo preso un gol che potevamo anche evitare, dopo c'è stata una bella reazione. Leao da prima punta? Quando ha avuto Gimenez era più libero, ma si può giocare anche da centravanti perché giocatori come Fofana possono inserirsi da mezz'ala e si può riempire l'area.
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS news viola radio e tv Allegri: “Gol evitabile, dopo bella reazione. Rigore? Nessun caso sul dischetto”
news viola
Allegri: “Gol evitabile, dopo bella reazione. Rigore? Nessun caso sul dischetto”
Le parole di Allegri che riesce a portare a casa la partita nonostante la grande emergenza
Sia lui che Leao sono ottimi rigoristi, non c'è stato nessun caso sul dischetto perché avevo deciso per Rafa. Non ho messo le due punte dall'inizio perché ne avevo solo due, le partite sono lunghe a mezz'ora dalla fine possono cambiare come oggi che era equilibrata. Grazie a due palle l'abbiamo risolta, ma venerdì siamo di nuovo questi e proveremo a giocare nel migliore dei modi senza creare troppo entusiasmo.
© RIPRODUZIONE RISERVATA