Allegri: “Gol evitabile, dopo bella reazione. Rigore? Nessun caso sul dischetto”

Intervistato da Dazn, il tecnico del Milan Massimiliano Allegri ha commentato così la vittoria dei rossoneri: "Posso solamente dire che la squadra ha fatto una buona partita, fino al gol non abbiamo concesso neanche un tiro in porta. Abbiamo preso un gol che potevamo anche evitare, dopo c'è stata una bella reazione. Leao da prima punta? Quando ha avuto Gimenez era più libero, ma si può giocare anche da centravanti perché giocatori come Fofana possono inserirsi da mezz'ala e si può riempire l'area.

Sia lui che Leao sono ottimi rigoristi, non c'è stato nessun caso sul dischetto perché avevo deciso per Rafa. Non ho messo le due punte dall'inizio perché ne avevo solo due, le partite sono lunghe a mezz'ora dalla fine possono cambiare come oggi che era equilibrata. Grazie a due palle l'abbiamo risolta, ma venerdì siamo di nuovo questi e proveremo a giocare nel migliore dei modi senza creare troppo entusiasmo.