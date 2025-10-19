Pioli sul Var a Dazn: “Così invitiamo i giocatori a simulare. Non ci gira bene”

Intervistato da Dazn al termine di Milan-Fiorentina, il tecnico viola Stefano Pioli ha commentato così la sconfitta di San Siro: "Sono dispiaciuto dei non risultati perché la Fiorentina ha investito tanto su di me e sul mio lavoro, ma non stiamo raggiungendo i risultati e dobbiamo cercare di fare meglio. Noi, e non solo noi (riferendosi alla decisione arbitrale sul rigore). Mi sento di aggiungere che così aiutiamo i giocatori a simulare, a buttarsi in terra e a mettersi le mani in faccia. Così tutti fischiano, ma a noi ci hanno detto che il Var interviene se c'è un chiaro errore dell'arbitro: ditemi se questo è un chiaro errore.

Kean? Moise ha iniziato a sentire un pochino di dolore alla caviglia, ha saltato una settimana di allenamenti e Piccoli sentivo che poteva darci tanto. Il Milan è una squadra che ti viene a prendere, potevamo giocare più in verticale in certe situazioni ma la prestazione c'è stata. Abbiamo concesso poco e non meritavamo di perdere, abbiamo gestito bene la palla, il Milan ha tirato per la prima volta quando eravamo in dieci, abbiamo giocato alla pari con una squadra che vincendo oggi è prima in classifica. Non ci sono problemi nello spogliatoio, i risultati non arrivano ma le colpe sono solo mie. Ranieri? Lui era pronto per rientrare, non ho capito perché non è rientrato perché non c'era sangue. Si vede che questo non è il nostro momento".