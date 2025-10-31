Terremoto Genoa, dopo il ds anche Vieira a rischio: la situazione

Momento delicato in casa Genoa. L'ultimo posto in classifica è realtà, e adesso è il momento delle decisione drastiche. Dopo il cambio in dirigenza, con l’arrivo di Diego Lopez al posto di Marco Ottolini nel ruolo di direttore sportivo, resta da chiarire il futuro di Patrick Vieira, sempre più in bilico sulla panchina rossoblù. Secondo quanto riportato da Il Secolo XIX, l’allenatore francese è ancora formalmente alla guida della squadra e ha fissato per oggi alle 14 la ripresa degli allenamenti. Ieri è rimasto a Genova per impegni familiari, ma i risultati negativi delle ultime settimane – culminati nella prova deludente contro la Cremonese – hanno aggravato la sua posizione.