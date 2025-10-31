Momento delicato in casa Genoa. L'ultimo posto in classifica è realtà, e adesso è il momento delle decisione drastiche. Dopo il cambio in dirigenza, con l’arrivo di Diego Lopez al posto di Marco Ottolini nel ruolo di direttore sportivo, resta da chiarire il futuro di Patrick Vieira, sempre più in bilico sulla panchina rossoblù. Secondo quanto riportato da Il Secolo XIX, l’allenatore francese è ancora formalmente alla guida della squadra e ha fissato per oggi alle 14 la ripresa degli allenamenti. Ieri è rimasto a Genova per impegni familiari, ma i risultati negativi delle ultime settimane – culminati nella prova deludente contro la Cremonese – hanno aggravato la sua posizione.
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS altre news altre di serie a Terremoto Genoa, dopo il ds anche Vieira a rischio: la situazione
altre news
Terremoto Genoa, dopo il ds anche Vieira a rischio: la situazione
Dopo il cambio in dirigenza del ds, anche Vieira a rischo. Il Genoa ultimo in classifica vuole una vera rivoluzione
Vieira potrebbe avere un’ultima chance fino alla gara con il Sassuolo, ma non è da escludere una soluzione interna: tra le ipotesi ci sono le promozioni temporanee di Mimmo Criscito o Jacopo Sbavati, con l’affiancamento di Roberto Murgita. Una decisione è attesa in giornata, prima dell’allenamento pomeridiano. L’ex Arsenal rischia così di pagare un avvio di stagione da record negativo: il peggiore del Genoa in Serie A. A preoccupare, più dei risultati, è però l’involuzione della squadra, apparsa fragile, impaurita e priva di idee. In caso di esonero, restano in lizza anche i nomi di Vanoli, De Rossi, l'ex Fiorentina Palladino e Pecchia.
© RIPRODUZIONE RISERVATA