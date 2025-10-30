Ufficiale: Spalletti è il nuovo allenatore della Juventus

Luciano Spalletti è ufficialmente il nuovo allenatore della Juventus, pochi giorni dopo l’esonero di Igor Tudor. La notizia, già nell’aria da giorni, è stata confermata con un comunicato ufficiale del club bianconero. Nel frattempo, contro l’Udinese, la squadra è stata guidata da Massimo Brambilla.
Spalletti è il nuovo allenatore della Juventus
L’esordio di Spalletti sulla panchina bianconera è previsto per sabato 1° novembre contro la Cremonese allo stadio “Zini”. La prima partita in casa allo Stadium arriverà pochi giorni dopo, nella sfida di Champions League contro lo Sporting Lisbona, valida per la quarta giornata della fase a gironi.
Il comunicato ufficiale della Juventus sottolinea che il tecnico toscano ha firmato un contratto valido fino al 30 giugno 2026, confermando la scelta della società di affidare a Spalletti la guida tecnica della squadra per le prossime stagioni.
