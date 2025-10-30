Ufficiale: Spalletti è il nuovo allenatore della Juventus

Spalletti è il nuovo allenatore della Juventus

Luciano Spalletti è ufficialmente il nuovo allenatore della Juventus, pochi giorni dopo l’esonero di Igor Tudor. La notizia, già nell’aria da giorni, è stata confermata con un comunicato ufficiale del club bianconero. Nel frattempo, contro l’Udinese, la squadra è stata guidata da Massimo Brambilla.