Lecce, amichevole in vista della Fiorentina: Sottil pronto al rientro

La squadra è tornata subito al lavoro al Centro Sportivo di Martignano, con il gruppo diviso in due: chi ha giocato contro il Napoli ha svolto una seduta di scarico, mentre gli altri hanno effettuato lavoro atletico. Tra gli assenti, Jean è ancora infortunato e Perez ha proseguito un programma personalizzato. L’obiettivo dello staff tecnico è mantenere alta la concentrazione in vista del delicato match di campionato.