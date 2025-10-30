Il Lecce di Eusebio Di Francesco archivia la sconfitta contro il Napoli, arrivata dopo l’errore di Camarda dal dischetto, e guarda già alla prossima sfida contro la Fiorentina di Stefano Pioli, in programma domenica alle 15:00 al “Franchi”. I salentini, per la prima volta nella loro storia, si presentano a Firenze con una posizione di classifica migliore rispetto ai viola e puntano quantomeno a non perdere per consolidare il buon avvio di stagione.
Lecce, amichevole in vista della Fiorentina: Sottil pronto al rientro
La squadra è tornata subito al lavoro al Centro Sportivo di Martignano, con il gruppo diviso in due: chi ha giocato contro il Napoli ha svolto una seduta di scarico, mentre gli altri hanno effettuato lavoro atletico. Tra gli assenti, Jean è ancora infortunato e Perez ha proseguito un programma personalizzato. L’obiettivo dello staff tecnico è mantenere alta la concentrazione in vista del delicato match di campionato.
Nel pomeriggio, il Lecce ha organizzato un’amichevole a porte chiuse contro il Nardò (Serie D) per permettere a Di Francesco di valutare la condizione di alcuni giocatori. Tra i più attesi c’è Riccardo Sottil, ex Fiorentina, fermo da quasi un mese ma rientrato ad allenarsi in gruppo. Il classe ’99 punta a essere disponibile per la gara di domenica e dovrebbe rientrare tra i convocati.
