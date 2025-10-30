La gratitudine dell’Inter per Dzeko: “Una volta Interista, sempre Interista”

Sconfitta amara per la Fiorentina di Stefano Pioli che esce da San Siro a testa bassa. Oltre agli sfottò da parte dei tifosi interisti che cantavano "Pioli is on fire", sono arrivati anche cori di gratitudine per l'ex nerazzurro Edin Dzeko. L'Inter, sul proprio profilo X ha onorato l'attaccante viola con un post che cita "Una volta Interista, sempre Interista":
