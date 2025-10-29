Inter, Chivu: “Non possiamo perdere il controllo. Fiorentina in salute”

L'allenatore dell'Inter, Cristian Chivu, ha parlato a Sky e Dazn prima della partita contro la Fiorentina a San Siro:
Abbiamo lavorato sulla prestazione, che è la cosa più importante della partita di stasera. Ho tanti giocatori bravi, Bisseck lo abbiamo provato da centrale in Belgio ma ha tutte le caratteristiche per svolgere questo ruolo. Sucic è una soluzione valida, lo ha fatto già vedere, quando se ne convincerà definitivamente lui saranno grandi cose. C'è un'autocontrollo da migliorare, non possiamo subire così nei momenti in cui perdiamo la calma.
Vedremo come reagiremo alla sconfitta. Serve autocontrollo e determinazione, facendo una partita come sappiamo, per portare a casa il risultato. La cosa preoccupante è che degli 11 gol subiti, sette sono arrivati contro la Juventus e il Napoli. Serve fare e pensare. Dobbiamo fare qualcosa in più, Quelli erano gol che si potevano evitare. La Fiorentina è una squadra in salute, di valore. Sarà ostica. Mi aspetto una grande prestazione dei nostri, nell'aggressione riaggressione. Sucic? Ai giovani non metto tanta pressione, perché loro sono circondati da giocatori importanti. Si comportano bene e gli trasmettono serenità anche a loro.
