Cristian Chivu sprona la sua Inter che questa sera a San Siro affronta una Fiorentina in difficoltà, ma che proverà a dare battaglia. L'allenatore nerazzurro, secondo quanto scrive FcInter1908, dovrebbe lanciare Yann Bisseck, ma non nel consueto ruolo di braccetto. Il difensore tedesco dovrebbe giocare centrale, tra Akanji e Bastoni. Una piccola rivoluzione rispetto alle consuetudini.
Inter, le ultime di formazione: novità dell’ultima ora nella difesa di Chivu
Chivu pensa ad un cambio nella sua retroguardia per affrontare la Fiorentina: Bisseck dovrebbe partire dal 1', ma non nel ruolo consueto
