Il presidente dell’Inter, Beppe Marotta, ha parlato del tragico evento che ha visto protagonista Josep Martinez, portiere nerazzurro che nella mattinata di ieri ha investito un uomo di 81 anni, morto sul colpo, a pochi chilometri dalla Pinetina:
Marotta: “Fatto grave e delicato, vicini alla famiglia e a Martinez”
Il presidente dell'Inter a fianco del proprio tesserato Martinez, protagonista nelle ultime ore di un tragico incidente
È un fatto grave, delicato. Chiaramente siamo vicini alla famiglia della persona deceduta, come pure al nostro giocatore che conosciamo benissimo. Spero che si possa trarre beneficio da questa tragica situazione.
