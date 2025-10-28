Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale

VIOLA NEWS altre news altre di serie a Gabbia: “Gol subiti? Pisa, Fiorentina e Atalanta sono situazioni diverse”

altre news

Gabbia: “Gol subiti? Pisa, Fiorentina e Atalanta sono situazioni diverse”

Gabbia: “Gol subiti? Pisa, Fiorentina e Atalanta sono situazioni diverse” - immagine 1
Le parole di Matteo Gabbia dopo il pareggio contro l'Atalanta
Redazione VN

Matteo Gabbia, difensore del Milan, ha parlato in conferenza stampa dopo la sfida contro l'Atalanta pareggiata 1-1:

In alcuni momenti abbiamo avuto difficoltà contro l'Atalanta. Ci sono stati nel primo tempo degli errori tecnici, ma il Milan è rimasto compatto e nel secondo tempo ha fatto una buona gara, grazie anche al mister che ha fatto delle correzione. Dobbiamo continuare a lavorare con fiducia. Gol subiti? Dipende molto dalle situazioni. Contro il Pisa è stato diverso rispetto alla gara contro la Fiorentina e stasera. Ciò ci serve per alzare l'asticella e sono convinto che miglioreremo. Serve analizzare le cose con lucidità.

Leggi anche
Ifab, le nuove misure per ridurre le interruzioni e perdite di tempo
Di Francesco: “Mi girano un po’ tanto. Camarda deve crescere”. E punta la...

© RIPRODUZIONE RISERVATA