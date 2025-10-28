Durante una riunione virtuale dei comitati consultivi calcistici e tecnici dell’Ifab (International Football Association Board), presieduta da Noel Mooney, amministratore delegato della Football Association of Wales, è stata posta particolare attenzione alle iniziative volte a migliorare la fluidità del gioco e ridurre al minimo interruzioni e perdite di tempo.
Ifab, le nuove misure per ridurre le interruzioni e perdite di tempo
Dopo aver esaminato i riscontri positivi sull’efficace introduzione delle nuove regole che impediscono ai portieri di trattenere il pallone per un tempo eccessivo, i partecipanti hanno valutato ulteriori strategie per rendere il gioco più scorrevole.
Tra le proposte discusse figurano l’estensione del principio del conto alla rovescia anche alle rimesse laterali e ai calci di rinvio, nonché misure per ridurre i tempi morti dovuti a infortuni e sostituzioni.
In merito al protocollo del Video Assistant Referee (VAR), è stata esaminata, tra le altre ipotesi, la possibilità di consentire agli ufficiali di gara addetti al video (VMO) di intervenire in caso di erronea assegnazione di un secondo cartellino giallo. Una proposta ufficiale su questo tema sarà presentata durante la riunione annuale dell’Ifab, in programma a Londra il 20 gennaio 2026. Lo riporta ANSA.
