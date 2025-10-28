Dopo l'esonero di Igor Tudor, Luciano Spalletti è sempre più vicino a diventare il nuovo allenatore della Juventus. C'è stato un sondaggio anche per l'ex tecnico viola Raffaele Palladino, ma l'ex ct della Nazionale è il favorito e ha dato apertura ai bianconeri sulla durata del contratto.
Spalletti a un passo dalla Juventus: la data della possibile presentazione
Giovedì potrebbe essere il giorno della presentazione del nuovo tecnico bianconero
Secondo quanto riporta Sky Sport ancora non è stato discusso l'aspetto economico, ma l’intenzione è quella di avere il nuovo allenatore già per la partita di sabato sera contro la Cremonese. Giovedì potrebbe essere il giorno della presentazione, la firma è dunque attesa nelle prossime ore.
