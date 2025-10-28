Luciano Spalletti ha partecipato ad un evento presso il Teatro Anteo. Il tecnico di Montaione ha parlato anche del suo futuro e della Juve, squadra di cui potrebbe diventare il prossimo allenatore secondo le ultime voci dopo l'esonero di Tudor. Le sue parole raccolte da Sky Sport e riportate da calciomercato.com:
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS altre news altre di serie a Spalletti ammicca alla Juve: “Chiunque vorrebbe allenarla”
altre news
Spalletti ammicca alla Juve: “Chiunque vorrebbe allenarla”
Il tecnico di Montaione spende belle parole per il club bianconero
Io sto bene, ho l’ambizione di rimettere al posto quello che mi è successo. Si aspetta con serenità quello che poi ti passa davanti... Juve? Io pensavo che si parlasse di altro… Se dovevo dire qualcosa della Juventus lo dico volentieri in favore di Tudor. A me per me quello l’ho conosciuto mi è sembrato un persona seria, di valore. La Juventus è un grande club con una grande storia. Secondo me tutti la allenerebbero volentieri, potrebbe essere la fortuna di qualsiasi allenatore. Chi avrà la fortuna di andare ad allenare la Juve troverà una squadra motivata, una squadra allenata bene perché si vedeva che lui faceva quello che era il suo lavoro nella sua totalità
© RIPRODUZIONE RISERVATA