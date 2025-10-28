Bologna, Italiano è stato dimesso. Domani tornerà a lavoro

Arrivano notizie confortanti per il Bologna Fc 1909 : il tecnico Vincenzo Italiano è stato dimesso questa mattina dal Policlinico S. Orsola-Malpighi dopo essere stato ricoverato da lunedì scorso a causa di una polmonite batterica, non legata al Covid-19, per la quale era stata necessaria una terapia antibiotica.

Le condizioni del mister sono buone e il rientro al lavoro è previsto già per domani. Italiano resterà comunque sotto osservazione dello staff medico del club per garantire un ritorno graduale e sicuro alle attività. Il comunicato della società:

Nella mattinata di oggi Vincenzo Italiano è stato dimesso dal Policlinico S. Orsola-Malpighi. Le condizioni cliniche sono buone; il Mister rientrerà al lavoro domani e sarà sotto osservazione dello staff medico del Club. Il Bologna Fc 1909 ringrazia sentitamente il prof. Stefano Nava, Direttore della Pneumologia del Policlinico, la prof.ssa Lara Pisani e tutto il personale del reparto per la professionalità, umanità e disponibilità mostrate nei confronti del Mister.