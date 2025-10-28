Il Lecce esce sconfitto per 1-0 dalla sfida contro il Napoli con un'occasione fallita da parte di Francesco Camarda dal dischetto. Eusebio Di Francesco, in conferenza stampa nel post-partita, ha commentato l'accaduto con un occhio verso la Fiorentina, prossima avversaria:
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS altre news altre di serie a Di Francesco: “Mi girano un po’ tanto. Camarda deve crescere”. E punta la Fiorentina
altre news
Di Francesco: “Mi girano un po’ tanto. Camarda deve crescere”. E punta la Fiorentina
Le parole di Eusebio Di Francesco dopo la sconfitta contro il Napoli
Dopo una grande prestazione perdere è un grande rammarico. Abbiamo commesso un paio di ingenuità, dal fallo al posizionamento sulla punizione. Il rigore sbagliato condiziona le partite. Dal punto di vista tattico e dell'intensità la squadra ha fatto bene. Abbiamo creato tante occasioni a ridosso dell'area in cui potevamo essere più qualitativi. Mettere così in difficoltà il Napoli e perdere è un vero peccato. Non meritavamo la sconfitta, stasera mi girano un po' tanto. Camarda? Bisogna farlo crescere, questa volta si è voluto prendere delle responsabilità fortemente. Gli servirà per la crescita, peccato averla però pagata. E' ben voluto da tutti, quando batti i rigori a questi livelli la porta si rimpicciolisce. Peccato, questi ragazzi meritavano una gioia.
Maleh—
Se è entrato un motivo c'è, si è sempre allenato benissimo, si è messo a disposizione dei compagni e dell'allenatore, ha meritato attraverso il lavoro le occasioni che sta avendo.
Fiorentina—
Tutti ci aspettano, noi dobbiamo cercare la prestazione per toglierci delle soddisfazioni.
© RIPRODUZIONE RISERVATA