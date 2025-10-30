In mattinata Luciano Spalletti ha fatto il suo arrivo alla Continassa con Marco Domenichini, storico secondo. Ormai è questione di ore prima che l'ex ct della Nazionale diventi il nuovo allenatore della Juventus. I dirigenti bianconeri sono pronti ad offrirgli un contratto fino a giugno con opzione di rinnovo in caso di qualificazione alla Champions.
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS altre news altre di serie a Juventus, Spalletti è arrivato alla Continassa. Si attende solo l’ufficialità
altre news
Juventus, Spalletti è arrivato alla Continassa. Si attende solo l’ufficialità
Luciano Spalletti ha fatto il suo arrivo alla Continassa
Si attende dunque solo la firma. Spalletti però non seguirà l'allenamento pomeridiano della squadra previsto per le ore 15:00, ma potrebbe essere presentato nella giornata di venerdì.
© RIPRODUZIONE RISERVATA