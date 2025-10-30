Juventus, Spalletti è arrivato alla Continassa. Si attende solo l’ufficialità

Luciano Spalletti ha fatto il suo arrivo alla Continassa

In mattinata Luciano Spalletti ha fatto il suo arrivo alla Continassa con Marco Domenichini, storico secondo. Ormai è questione di ore prima che l'ex ct della Nazionale diventi il nuovo allenatore della Juventus. I dirigenti bianconeri sono pronti ad offrirgli un contratto fino a giugno con opzione di rinnovo in caso di qualificazione alla Champions.