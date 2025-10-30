Dopo il Lecce ci sarà il Genoa. Per ora Vieira resta, ma i rossoblu cambiano ds

Dopo il brutto avvio di stagione, con soli tre punti raccolti in nove gare di campionato, arriva il primo ribaltone in casa Genoa. Come riporta Sky Sport, è vicinissimo il divorzio dal ds Marco Ottolini , con cui si sta lavorando per raggiungere la risoluzione consensuale del contratto.

Al suo posto arriverà Diego Lopez, ex direttore sportivo del Lens, che a 36 anni ha già raccolto esperienza in Francia, dove ha lavorato anche al Lille e al Bourdeaux, oltre all’ultima esperienza con i giallorossi. Intanto non ci sono novità sulla panchina e nelle prossime ore la società parlerà con Patrick Vieira. Per quanto riguarda l'allenatore, per adesso il club rossoblu prosegue con l'ex centrocampista di Arsenal e Inter.