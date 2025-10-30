Dopo il Lecce ci sarà il Genoa. Per ora Vieira resta, ma i rossoblu cambiano ds

Viola News
Vieira
Il Genoa divorzia dal ds Ottolini, pronto un trentaseienne spagnolo al suo posto. Per ora resta Vieira
Redazione VN

Dopo il brutto avvio di stagione, con soli tre punti raccolti in nove gare di campionato, arriva il primo ribaltone in casa Genoa. Come riporta Sky Sport, è vicinissimo il divorzio dal ds Marco Ottolini, con cui si sta lavorando per raggiungere la risoluzione consensuale del contratto.

Al suo posto arriverà Diego Lopez, ex direttore sportivo del Lens, che a 36 anni ha già raccolto esperienza in Francia, dove ha lavorato anche al Lille e al Bourdeaux, oltre all’ultima esperienza con i giallorossi. Intanto non ci sono novità sulla panchina e nelle prossime ore la società parlerà con Patrick Vieira. Per quanto riguarda l'allenatore, per adesso il club rossoblu prosegue con l'ex centrocampista di Arsenal e Inter.

