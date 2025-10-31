Non inizia nel segno della piena disponibilità l’avventura di Luciano Spalletti sulla panchina della Juventus. Per la trasferta di Cremona, infatti, il tecnico bianconero dovrà rinunciare a due titolari: Kenan Yildiz e Lloyd Kelly.
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS altre news altre di serie a Spalletti, esordio a Cremona senza due titolarissimi: chi non ci sarà
altre news
Spalletti, esordio a Cremona senza due titolarissimi: chi non ci sarà
L'esordio a Cremona di Luciano Spalletti da allenatore della Juventus sarà senza due pilastri della gestione Tudor
L’attaccante turco è rimasto a riposo in via precauzionale, per una gestione dei carichi di lavoro, mentre il difensore inglese ha accusato un affaticamento muscolare che lo ha costretto al forfait.
© RIPRODUZIONE RISERVATA