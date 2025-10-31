Viola News
Spalletti, esordio a Cremona senza due titolarissimi: chi non ci sarà

Spalletti, esordio a Cremona senza due titolarissimi: chi non ci sarà - immagine 1
L'esordio a Cremona di Luciano Spalletti da allenatore della Juventus sarà senza due pilastri della gestione Tudor
Redazione VN

Non inizia nel segno della piena disponibilità l’avventura di Luciano Spalletti sulla panchina della Juventus. Per la trasferta di Cremona, infatti, il tecnico bianconero dovrà rinunciare a due titolari: Kenan Yildiz e Lloyd Kelly.

L’attaccante turco è rimasto a riposo in via precauzionale, per una gestione dei carichi di lavoro, mentre il difensore inglese ha accusato un affaticamento muscolare che lo ha costretto al forfait.

