Spalletti, esordio a Cremona senza due titolarissimi: chi non ci sarà

L'esordio a Cremona di Luciano Spalletti da allenatore della Juventus sarà senza due pilastri della gestione Tudor

Non inizia nel segno della piena disponibilità l’avventura di Luciano Spalletti sulla panchina della Juventus . Per la trasferta di Cremona , infatti, il tecnico bianconero dovrà rinunciare a due titolari: Kenan Yildiz e Lloyd Kelly .

L’attaccante turco è rimasto a riposo in via precauzionale, per una gestione dei carichi di lavoro, mentre il difensore inglese ha accusato un affaticamento muscolare che lo ha costretto al forfait.