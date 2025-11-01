Genoa, ufficiale il nuovo direttore sportivo: ecco di chi si tratta

“Confidiamo nelle sue prerogative, sia umane che professionali”, dichiarano il Presidente del Genoa Dan Sucu e il CEO Andrés Blázquez, “per dare impulso alle strategie nell’area sportiva e ottimizzare i piani operativi, in conformità alla sua visione e alle sue competenze, in un’ottica sia di breve che di lungo periodo. A Diego Lopez va il nostro benvenuto e gli auguri di buon lavoro”.