Il ds del Lecce Stefano Trinchera ha parlato a Dazn prima della gara contro la Fiorentina:
Ds Lecce: "Valori differenti in campo, ambiente ostile. Ma siamo in crescita"
L'intervento pre partita del dirigente avversario
Mi aspettavo uno scontro diretto oggi? No, la Fiorentina è stata costruita per un campionato diverso da quello che sta facendo ora. I valori sono completamente differenti tra le due squadre. Ci aspetta una prestazione difficile. Nonostante veniamo da due sconfitte di fila, mi permetto di dire immeritate, siamo in forte crescita. Squadra che ha preso consapevolezza. Dobbiamo curare meglio i particolare. Sappiamo qual è il nostro percorso, è dura muovere la classifica. Guardiamo oggi che ci aspetta un ambiente ostile con grandi motivazioni.
