Qui Genoa: ecco chi ci sarà in panchina contro la Fiorentina

Dunque in Genoa-Fiorentina potrebbero esserci su entrambe le panchine allenatori ad interim... col sogno di una conferma. Una situazione molto particolare.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
altre news
Il Genoa e la Fiorentina si affronteranno domenica prossima a Marassi per la giornata numero 11 di Serie A. In comune i due freschi esoneri di Vieira e Pioli. Il Grifone ha però già iniziato il nuovo corso e l'ha fatto con una vittoria, ottenuta ieri a Reggio Emilia contro il Sassuolo, che è valsa anche il sorpasso in classifica proprio sulla Fiorentina. Sulla panchina rossoblu si è seduto Mimmo Criscito (in coppia con Murgita, che ha il patentino), soluzione interna proprio come quella scelta al momento dalla Fiorentina con Galloppa.
Le ultime che arrivano da Genova raccontano di una probabile conferma di Criscito almeno per la sfida di domenica. Visto l'ottimo impatto avuto sulla squadra, la società sta prendendo tempo dopo i contatti dei giorni scorsi con Daniele De Rossi (nome più caldo) ma anche con Paolo Vanoli, candidato anche alla panchina viola. Gli allenamenti del Genoa riprenderanno domani e con tutta probabilità non ci saranno novità.
Dunque in Genoa-Fiorentina potrebbero esserci su entrambe le panchine allenatori ad interim... col sogno di una conferma. Una situazione molto particolare.
© RIPRODUZIONE RISERVATA