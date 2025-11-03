De Rossi trova squadra, per la Fiorentina rimane Vanoli: il punto

Il Genoa è alla ricerca del nuovo allenatore dopo l’esonero di Patrick Vieira. La dirigenza rossoblù sta valutando con attenzione il profilo più adatto per provare a risollevare la squadra, attualmente in fondo alla classifica con soli tre punti.

Tra i candidati, il nome che convince maggiormente è quello di Daniele De Rossi, ex tecnico della Roma, che negli ultimi giorni è diventato la prima scelta del club ligure. La società considera il suo carisma e la sua personalità elementi chiave per dare una scossa all’ambiente e alla squadra.