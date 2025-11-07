Fabregas: “Como in Europa? Tutto può succedere. Guardate la Fiorentina”

L’allenatore del Como, Cesc Fabregas, in conferenza stampa alla viglia della sfida contro il Cagliari, si è espresso così sulla possibilità di arrivare in Europa:
Tutto può succedere. Nessuno pensava che la Fiorentina fosse ultima in classifica, ma può succedere. Come il Leicester che ha vinto la Premier League. Noi piedi per terra, umiltà assoluta e continuare a lavorare.
Sugli esoneri
Ho il mio pensiero, ho già detto quello che volevo dire. Il calcio è calcio. Il Genoa ha lavorato con Vieira molto bene e non può vincere una partita, poi arriva un nuovo allenatore e vince? Con un allenamento? Per cambiare? Non si può spiegare. Tudor? Arriva un altro allenatore e vince l'Udinese... non si può spiegare. Gente giovane? Magari fa fatica ad avere il ritmo alto, noi abbiamo perso 4 punti con due rossi. Difficile giudicare gli episodi comunque, io giudico l'allenatore dopo 38 partite.
