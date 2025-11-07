Vanoli si presenta: “Ringrazio Commisso. Con il Genoa sarà difficilissimo”

Parto col ringraziare il presidente Commisso: spero di poterlo incontrare presto di persona. Un ringraziamento anche a Ferrari e Goretti, che mi hanno dato la possibilità di tornare in un posto dove ero già stato da calciatore. Purtroppo non ci sono motivi per festeggiare: sono molto concentrato sulla partita di Genova. Quando arrivi così in fretta non hai nemmeno il tempo di pensare, ma la testa è già lì, su un impegno delicato. Voglio trasmettere ai ragazzi la consapevolezza della situazione in cui ci troviamo: dobbiamo essere bravi a resettare tutto e tornare a essere una squadra che fa punti. Il gol con il Parma? Mi dispiace solo di non trovare più la maglietta di quella partita. Vincere a Firenze è qualcosa di unico, e ho avuto la fortuna di far parte, anche in piccola parte, di un gruppo splendido. Ma oggi non possiamo guardarci indietro: siamo troppo vicini a una gara importante, e dobbiamo pensare solo a quello che ci aspetta. Il Genoa sarà un avversario difficilissimo, viene da una vittoria importante contro il Sassuolo. In Conference ho visto errori che non dobbiamo più commettere: se non riusciamo a vincere, dobbiamo almeno evitare di perdere. Questa deve essere la nostra mentalità. Firenze è una piazza esigente, e qui serve saper giocare anche nei momenti difficili. Se si vuole arrivare in alto, bisogna superare le sfide — e a me, le sfide, piacciono eccome. Dobbiamo ripartire da poche cose, ma fatte bene. Un passo alla volta.