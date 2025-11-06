Goretti: “Ora serve lavorare e stare uniti. Ragazzi consapevoli della situazione”

Il nuovo direttore sportivo della Fiorentina, Roberto Goretti, ha parlato così ai microfoni ufficiali del club al termine della gara contro il Mainz in Conference League:
Fa male per il risultato, perché mister Galloppa aveva preparato bene la partita. Adesso dobbiamo cercare di lavorare e stare uniti per cercare di riportare in equilibrio una situazione che in questo momento è complicata. I ragazzi sono consapevoli della situazione che stiamo vivendo, sanno che devono compattarsi e dare tutto, allenarsi per far sì che si possa trovare la giusta connessione per ottenere i risultati di cui abbiamo bisogno. Abbiamo bisogno di allenarci, molto. Dobbiamo guardare ogni partita di campionato, saranno tutte importantissime. Dobbiamo guardare sempre molto vicino, una partita alla volta, cercando di fare il meglio per risollevarci.
