Il direttore sportivo della Fiorentina, Daniele Pradè, ha parlato ai microfoni ufficiali viola al termine della sconfitta contro l'Inter. Le sue parole:
Pradè: “Non era questa la partita decisiva. Ora è vita e morte”
Le parole del direttore sportivo viola, Daniele Pradè, al termine della pesante sconfitta a San Siro contro l'Inter
Abbiamo fatto un ottimo primo tempo, contro una grandissima squadra. Poi l'hanno sbloccata con un grandissimo gol. Non era questa la partita su cui dovevamo fare affidamento. Ora per noi è vita e morte, devono capirlo i ragazzi e tutti noi. La partita con il Lecce si prepara con grande attenzione e responsabilità verso il presidente e tutti i nostri tifosi.
