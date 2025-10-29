VIOLA NEWS news viola interviste Pradè: “Non era questa la partita decisiva. Ora è vita e morte”

Pradè: “Non era questa la partita decisiva. Ora è vita e morte”

Le parole del direttore sportivo viola, Daniele Pradè, al termine della pesante sconfitta a San Siro contro l'Inter
Il direttore sportivo della Fiorentina, Daniele Pradè, ha parlato ai microfoni ufficiali viola al termine della sconfitta contro l'Inter. Le sue parole:

Abbiamo fatto un ottimo primo tempo, contro una grandissima squadra. Poi l'hanno sbloccata con un grandissimo gol. Non era questa la partita su cui dovevamo fare affidamento. Ora per noi è vita e morte, devono capirlo i ragazzi e tutti noi. La partita con il Lecce si prepara con grande attenzione e responsabilità verso il presidente e tutti i nostri tifosi.

