Il Pisa vince, la gioia di Gilardino: “Abbiamo stappato la bottiglia”

Le parole festanti di Alberto Gilardino dopo la prima vittoria in Serie A del suo Pisa
Redazione VN

La prima vittoria in Serie A del Pisa di Alberto Gilardino arriva come una liberazione. Il tecnico, intervistato da Sky Sport, ha espresso tutta la sua soddisfazione per un risultato atteso e voluto da tempo.

"Abbiamo stappato la bottiglia, come si dice - ha dichiarato Gilardino. Avevamo fortemente bisogno di questi tre punti, è un regalo per i ragazzi, che se lo sono meritati con impegno, volontà e dedizione. Non solo stasera, è da luglio che se lo meritano. Così come i nostri tifosi, che hanno continuato a incitarci. Una vittoria per tutti."

