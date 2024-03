Pradè e quell’ammirazione per De Rossi: quando per Commisso fu una “Fake News”

Il Corriere dello Sport si sofferma sulla possibilità di vedere Daniele De Rossi sulla panchina della Fiorentina.Uno scenario che, in passato, era stato proposto dallo stesso Pradè a Rocco Commisso. Del resto il dirigente viola non ha mai nascosto l’ammirazione per lui e infatti, già quattro anni fa aveva fiutato l’affare provando a portarlo a Firenze per anticipare la concorrenza. L’idea giusta al momento sbagliato: Commisso etichettò la notizia come “fake news” per confermare Iachini sulla panchina viola. Ma certi amori non finisco, fanno dei giri immensi e poi ritornano (citazione che ad Antonello Venditti, romanista e “derossiano” non farà piacere). E allora Pradè e Burdisso sono pronti a cogliere l’occasione se dovesse presentarsi. E stavolta con il possibile placet del presidente che, tra parentesi, ha apprezzato anche la presenza di De Rossi alla camera ardente del suo amico Joe.