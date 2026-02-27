Fabregas torna sulla Fiorentina: “Nella palla persa non siamo stati aggressivi”

Cesc Fabregas, allenatore del Como, ha parlato in conferenza stampa per presentare la sfida contro il Lecce. Tra le varie domande si è esposto anche sul tema della gestione del calendario:
Cagliari-Como di sabato? Difficile da analizzare. Da settimane penso che il calendario si possa gestire in maniera diversa. Con la Fiorentina c'è la Coppa Italia, capisco, ma poi tra Milan e Juve... perché non dare riposo ad una squadra che non è costruita per per giocare in Europa? Mi sembra brutto, alla fine sembra si parli di cose negative, tra arbitri e calendario. Ma penso che anche loro possano aiutare di più. Ma in queste situazioni ovvio che si possano pensare cose negative, se succede in settimane consecutive. Però pensiamo sempre in positivo noi, non che ci sia qualcuno dietro a creare la vita difficile al Como.
Cambiare troppo per me è sempre un pericolo. Ma quanto più versatile sei, più pericoloso sei. Giocare con una linea a cinque oppure con un centrocampo a cinque, non si può fare tutto in un giorno. Per me la cosa più importante è convincere il giocatore, perché se non lo sono non andrà bene. E poi ognuno sa tatticamente cosa deve fare. Nella palla persa con la Fiorentina non siamo stati bravi ad aggredire, ma dobbiamo essere bravi nel sapere chi siamo e come vogliamo saper fare le cose.
