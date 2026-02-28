Fabregas: “KO con i viola una lezione. Una squadra intelligente non sbaglia due volte”

L’allenatore del Como, Cesc Fàbregas, è intervenuto ai microfoni di DAZN dopo la vittoria ottenuta contro il Lecce, tornando anche sulla sconfitta arrivata a sorpresa nelle scorse settimane contro la Fiorentina.
Fabregas commenta la vittoria del Como contro il Lecce e torna sulla sconfitta con la Fiorentina: le parole del tecnico a DAZN.
L’immagine che mi resta di questa gara è la vittoria: tre punti molto importanti per noi, che danno continuità anche alle prestazioni viste a Torino e Milano. Ho detto ai ragazzi che oggi ero tranquillo, perché mi hanno sempre dimostrato che dopo un errore sanno fare tesoro di quello che è successo e non ripeterlo. La situazione era simile a quella contro la Fiorentina e una squadra intelligente sbaglia una volta, non due.
