Il Director of Football Strategy della Juventus Giorgio Chiellini ha parlato ai microfoni di Dazn, prima della sfida esterna sul campo della Roma:
Juve, Spalletti in bilico? Chiellini: “Non vedo nessun altro sulla nostra panchina”
Gli ultimi risultati non soddisfacenti hanno messo in dubbio il futuro del tecnico toscano
La posizione di Spalletti? Pensiamo alla partita contro i giallorossi, che rappresenta uno scoglio importante, per il futuro ci sarà tempo. A bocce ferme ci metteremo a sedere con Luciano e ne parleremo, sinceramente non vedo nessun altro allenatore sulla panchina della Juve del futuro.
