Juve, Spalletti in bilico? Chiellini: “Non vedo nessun altro sulla nostra panchina”

Gli ultimi risultati non soddisfacenti hanno messo in dubbio il futuro del tecnico toscano
Il Director of Football Strategy della Juventus Giorgio Chiellini ha parlato ai microfoni di Dazn, prima della sfida esterna sul campo della Roma:

La posizione di Spalletti? Pensiamo alla partita contro i giallorossi, che rappresenta uno scoglio importante, per il futuro ci sarà tempo. A bocce ferme ci metteremo a sedere con Luciano e ne parleremo, sinceramente non vedo nessun altro allenatore sulla panchina della Juve del futuro.

