Il giornalista Andrea Marinozzi, attraverso il proprio canale Youtube, ha analizzato il momento della Fiorentina in vista delle prossime partite di campionato:
Marinozzi: “Fiorentina una piccola per classifica. Cosa deve essere migliorato”
L'opinione del giornalista Andrea Marinozzi sul momento della Fiorentina
La Fiorentina ha due partite importanti contro Parma e Cremonese, con la sfida in Conference nel mezzo. Questi impegni non sono da definirsi “sfide contro le piccole”, bensì “scontri diretti”. E' importante l'uso delle parole perché l'ambiente deve recepire il messaggio: la Fiorentina per classifica è una piccola del campionato. Per raggiungere la salvezza serve cattiveria e voglia di fare risultato, una cosa che alla Fiorentina spesso manca nonostante i miglioramenti.
L'approccio—
Le ultime due uscite sono state giocate male di testa: il ritorno in Conference nel quale erano in vantaggio e hanno subito un recupero, andando ad appesantire le gambe, prendendone poi altre tre a Udine. Anche la ripresa con il Pisa però è stata passiva. Contro l’Udinese le cose sono cambiate troppo ed è arrivata la sconfitta. La cosa principale rimane a mio avviso la testa e mettersi in testa che bisogna raggiungere l’obiettivo salvezza. Va migliorato l’aspetto dei calci piazzati in difesa: qui è un aspetto di concentrazione e attenzione, di non perdersi l’uomo, difendere il cross come se fosse l’ultimo della vita.
