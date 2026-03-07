Nazione svela: “Ecco le regole di Paratici. Dalla comunicazione agli spogliatoi”

Fabio Paratici ha impiegato poco tempo per far capire il suo peso alla Fiorentina: in appena un mese il nuovo direttore sportivo

Redazione VN 7 marzo 2026 (modifica il 7 marzo 2026 | 07:41)

Fabio Paratici ha impiegato poco tempo per far capire il suo peso alla Fiorentina: (RASSEGNA VN - KEAN, PARATICI E I DUBBI DI VANOLI) in appena un mese il nuovo direttore sportivo ha iniziato a muoversi come un vero riformatore, avviando diverse valutazioni interne per modificare l’organizzazione del club. Da sempre considerato un dirigente diretto e deciso, Paratici non è arrivato per osservare ma per incidere, lavorando a stretto contatto con il direttore generale Ferrari con cui mantiene un confronto costante.

I primi cambiamenti si sono già intravisti nella gestione dello spogliatoio e dell’ambiente attorno alla prima squadra. Paratici avrebbe chiesto di limitare al minimo la presenza di persone nell’area riservata del Franchi per proteggere meglio il gruppo. Anche la comunicazione su temi delicati, come le condizioni di Kean, è diventata più controllata, con informazioni filtrate direttamente dalla società. Inoltre, il dirigente ha iniziato a intervenire spesso nello spogliatoio, parlando alla squadra prima o dopo le partite insieme all’allenatore Vanoli.

Guardando alla prossima stagione, si respira già aria di cambiamento più profondo. Paratici starebbe valutando una riorganizzazione che potrebbe coinvolgere diversi settori del club, dalla comunicazione fino ad ambiti operativi come logistica e area medica. Non è escluso che, nel processo di ricostruzione della Fiorentina, scelga di portare con sé collaboratori di fiducia con cui ha già lavorato in passato. Lo scrive la Nazione.