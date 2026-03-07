Non solo Piccoli o Kean, CorSport: “Vanoli ha un dubbio anche a centrocampo”

Con Moise Kean ancora alle prese con il problema alla tibiae impegnato in un lavoro personalizzato di recupero, contro il Parma dovrebbe essere Roberto Piccoli a guidare l’attacco della Fiorentina. Alle sue spalle Albert Gudmundsson sarà chiamato a supportarlo da vicino, mentre nella fase offensiva dovranno contribuire anche gli altri centrocampisti: Harrison dalla fascia destra e i due mediani incaricati degli inserimenti, Mandragora e Brescianini, con quest’ultimo favorito su Ndour per una maglia da titolare. (RASSEGNA VN - KEAN, PARATICI E I DUBBI DI VANOLI)