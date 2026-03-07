Con Moise Kean ancora alle prese con il problema alla tibiae impegnato in un lavoro personalizzato di recupero, contro il Parma dovrebbe essere Roberto Piccoli a guidare l’attacco della Fiorentina. Alle sue spalle Albert Gudmundsson sarà chiamato a supportarlo da vicino, mentre nella fase offensiva dovranno contribuire anche gli altri centrocampisti: Harrison dalla fascia destra e i due mediani incaricati degli inserimenti, Mandragora e Brescianini, con quest’ultimo favorito su Ndour per una maglia da titolare. (RASSEGNA VN - KEAN, PARATICI E I DUBBI DI VANOLI)
Non solo Piccoli o Kean, CorSport: "Vanoli ha un dubbio anche a centrocampo"
Non solo Piccoli o Kean, CorSport: “Vanoli ha un dubbio anche a centrocampo”
I dubbi di formazione di Vanoli
Sul piano tattico la squadra dovrebbe tornare alla difesa a quattro, una soluzione che nelle ultime settimane ha dato maggiore solidità e più certezze ai singoli della linea arretrata. Rispetto alla partita di Udine, la coppia centrale sarà formata da Pongracic e Ranieri, con Rugani destinato a uscire dall’undici iniziale.
Sulle fasce difensive rientrano due titolari: Dodò, dopo aver scontato la squalifica, e Gosens, che tornerà dal primo minuto nonostante la doppia frattura rimediata contro lo Jagiellonia e giocherà con una maschera protettiva. Il tedesco prenderà il posto di Parisi, fermato per un turno dal giudice sportivo. Lo scrive il Corriere dello Sport.
