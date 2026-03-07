Viola News
Corriere dello Sport

Non solo Piccoli o Kean, CorSport: “Vanoli ha un dubbio anche a centrocampo”

I dubbi di formazione di Vanoli
Redazione VN

Con Moise Kean ancora alle prese con il problema alla tibiae impegnato in un lavoro personalizzato di recupero, contro il Parma dovrebbe essere Roberto Piccoli a guidare l’attacco della Fiorentina. Alle sue spalle Albert Gudmundsson sarà chiamato a supportarlo da vicino, mentre nella fase offensiva dovranno contribuire anche gli altri centrocampisti: Harrison dalla fascia destra e i due mediani incaricati degli inserimenti, Mandragora e Brescianini, con quest’ultimo favorito su Ndour per una maglia da titolare. (RASSEGNA VN - KEAN, PARATICI E I DUBBI DI VANOLI)

Sul piano tattico la squadra dovrebbe tornare alla difesa a quattro, una soluzione che nelle ultime settimane ha dato maggiore solidità e più certezze ai singoli della linea arretrata. Rispetto alla partita di Udine, la coppia centrale sarà formata da Pongracic e Ranieri, con Rugani destinato a uscire dall’undici iniziale.

Sulle fasce difensive rientrano due titolari: Dodò, dopo aver scontato la squalifica, e Gosens, che tornerà dal primo minuto nonostante la doppia frattura rimediata contro lo Jagiellonia e giocherà con una maschera protettiva. Il tedesco prenderà il posto di Parisi, fermato per un turno dal giudice sportivo. Lo scrive il Corriere dello Sport.

