Carobbi: “Perché non mettere Fortini? Volesse andarsene, non mi stupirei”

Stefano Carobbi, ex difensore della Fiorentina, ha espresso la sua opinione sulla decisione di Vanoli di non sostituire Dodò con Fortini. Ecco le sue parole riportate dal Corriere dello Sport: (RASSEGNA VN - KEAN, PARATICI E I DUBBI DI VANOLI)
Sul piano fisico e della spinta offensiva non se ne può fare a meno - dice -, ma sono convinto che gli serva un sostegno davanti. Ad esempio Jack Harrison. Altrimenti la squadra perde tantissimo in fase difensiva. Per il resto il brasiliano salta l'uomo, attacca, corre». Sul cambio di modulo, anche Carobbi è stato spiazzato da Vanoli: «Ci sono rimasto male, non ne ho capito il motivo. C'era pronto Fortini come sostituto di ruolo... Non mi sorprenderei se poi quest'ultimo volesse andarsene
