Tuttosport: “Allegri in cerca di un bomber. Occhi puntati su Kean”

Le ultime di Tuttosport sull'interessamento dei rossoneri per la punta gigliata.
Tuttosport scrive oggi sulle sue pagine del mercato del Milan, interessato all'attaccante viola Moise Kean (RASSEGNA VN - COME STA KEAN, CHANCE PICCOLI). Come scrive il quotidiano, Allegri già la scorsa estate aspettava un nove “vero”, una punta su cui poggiare il gioco, abile spalle alla porta, a dare profondità e soprattutto con un buon bottino di reti nei piedi. Se a luglio e agosto 2025 un obiettivo era Vlahovic, ora più vicino al rinnovo con la Juventus che all’addio, mentre a gennaio era stato Mateta, a giugno il mirino finirà su altri profili. Allegri ha indicato i suoi preferiti, ovvero attaccanti che conoscano la Serie A e che dunque non abbiano bisogno di tempo per adattarsi. Moise Kean, che potrebbe lasciare la Fiorentina, e Mateo Retegui, oggi in Arabia all’Al-Qadisiya, sono due target da tenere ben presenti. 

