VN – Kean, il Parma e quella flebile speranza: come sta l’attaccante viola

Sarà Moise Kean a guidare l'attacco della Fiorentina contro il Parma? Questa è la domanda che in tanti, all'interno del Viola Park, si stanno facendo, a partire da Paolo Vanoli. Perdere l'attaccante proprio adesso, quando stava trovando continuità, sarebbe una notizia che complicherebbe un momento già tutt'altro che semplice per la squadra viola.