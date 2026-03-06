VN – Kean, il Parma e quella flebile speranza: come sta l’attaccante viola

Sarà Moise Kean a guidare l'attacco della Fiorentina contro il Parma? Questa è la domanda che in tanti, all'interno del Viola Park, si stanno facendo, a partire da Paolo Vanoli. Perdere l'attaccante proprio adesso, quando stava trovando continuità, sarebbe una notizia che complicherebbe un momento già tutt'altro che semplice per la squadra viola.
Mentre Paolo Vanoli attende novità concrete da questo fronte, Moise Kean continua ad allenarsi a parte seguendo il suo percorso personalizzato. Il dolore alla tibia, dopo lo scontro in Udinese-Fiorentina, persiste e non sarà semplice recuperare il giocatore al 100% per la sfida contro il Parma.
Ma nulla è ancora deciso: domani l'attaccante sarà valutato nuovamente e, in caso di risposta positiva, verrà subito aggregato al gruppo di Paolo Vanoli. La speranza di averlo titolare contro il Parma persiste, ma più passa il tempo più questo scenario diventa complicato. In caso di forfait, è pronto Roberto Piccoli.
