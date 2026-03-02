Viareggio Cup, gli impegni della Fiorentina: calendario e il ricordo di Commisso

Il calendario viola

Redazione VN 2 marzo - 12:31

È stato ufficializzato il calendario della Viareggio Cup, che vedrà protagonista la Fiorentina nel girone insieme al Viareggio e alle due formazioni nigeriane Ranger Enugu e One Touch. I viola saranno dunque impegnati in un raggruppamento internazionale, come da tradizione del torneo giovanile più prestigioso d’Italia.

Il debutto della Fiorentina è fissato per lunedì 9 marzo alle ore 14.30 presso il Rocco B. Commisso Viola Park, contro i nigeriani del Ranger Enugu. Il secondo impegno è in programma mercoledì 11 marzo, sempre alle 14.30 e sempre a Bagno a Ripoli, contro il Viareggio. La fase a gironi si chiuderà venerdì 13 marzo, ancora al Viola Park, con la sfida ai One Touch, con calcio d’inizio alle 14.30.

L’organizzazione del torneo ha inoltre comunicato che il premio “Torquato Bresciani”, giunto alla 42ª edizione, sarà quest’anno intitolato anche alla memoria di Rocco Commisso, a poche settimane dalla sua scomparsa. Un riconoscimento simbolico che lega ulteriormente la storia della Viareggio Cup a quella della Fiorentina e della famiglia Commisso.