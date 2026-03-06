Weekend di Pasqua, ufficiali date e orari. Ecco quando si gioca Verona-Fiorentina

Arrivano importanti aggiornamenti dalla Lega Serie A in merito alla trentunesima giornata di campionato. Il turno di Serie A del weekend di Pasqua si giocherà tra sabato 4, domenica 5 e lunedì 6 aprile, con le squadre a caccia di punti preziosi per avvicinarsi ai rispettivi obiettivi stagionali. Il programma si apre sabato alle 15 con Sassuolo-Cagliari e Lecce-Atalanta (gara che potrebbe slittare a lunedì in base al cammino europeo dei bergamaschi). Alle 18 andrà in scena Verona-Fiorentina, sfida importante soprattutto per i viola prima della gara serale Lazio-Parma.

La domenica di Pasqua proseguirà con Cremonese-Bologna alle 15, Pisa-Torino alle 18 e il big match serale Inter-Roma. Il programma di Pasquetta dipenderà invece dall’eventuale qualificazione dell’Atalanta ai quarti di Champions League: Udinese-Como e Lecce-Atalanta potrebbero cambiare orario. A chiudere la giornata saranno Juventus-Genoa alle 18 e il posticipo Napoli-Milan alle 20.45, che completerà la tre giorni di campionato.