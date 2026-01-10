Dopo i due lunghi e pesanti infortuni al crociato, l'attaccante del settore giovanile della Fiorentina, Francesco Presta (LE SUE VECCHIE DICHIARAZIONI) riparte dalla Serie D: ufficiale il suo passaggio, in prestito, al Follonica Gavorrano. Il classe 2005, nato a Grosseto, è pronto a rientrare in campo per dare una mano alla squadra allenata da Lucio Brando. Queste le sue parole:
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS giovanili news giovanili Due infortuni al crociato e adesso la ripresa: ufficiale Presta al Gavorrano
giovanili
Due infortuni al crociato e adesso la ripresa: ufficiale Presta al Gavorrano
Dopo due lunghi infortuni al ginocchio, l'attaccante di proprietà della Fiorentina, Francesco Presta, è passato al Follonica Gavorrano
Sono contentissimo soprattutto perché ho sentito fin da subito un grande calore da parte di tutta la società, che mi ha voluto a tutti i costi. Quindi non ho avuto nessun dubbio sulla scelta che dovevo fare, appena mi hanno chiamato ho detto subito di sì, perché era quello che volevo. Avevo bisogno di sicurezze sia a livello fisico che mentale. Poi vivo a Follonica quindi per me è un ritorno, da piccolo mi allenavo al Capannino. Ho sentito il mister e so che è una persona disponibile e con un carattere forte, giusto per fare un bel campionato. Dei ragazzi conosco Tommaso Bianchi, che è di Follonica, e Crasta, perché ci giocavo contro quando lui era a Empoli.
© RIPRODUZIONE RISERVATA