L’Under 17 termina il girone d’andata al secondo posto. Show dei classe 2009!

Vi proponiamo il recap dell'andamento del girone di andata Under 17: i classe 2009 lottano per qualcosa di reale!

Giada Di Stefano 17 dicembre - 11:20

Non per tutte le categorie, la partenza in campionato è stata la stessa della prima squadra (per fortuna)... Andiamo ad analizzare quella dei classe 2009, che partecipano al campionato nazionale Under 17 e hanno terminato le 12 partite d'andata al secondo posto nella classifica del girone C.

La partenza inarrestabile — Sono partiti forte in trasferta, battendo 2-0 il Frosinone: Chiti e Nwagwu mettono subito le cose in chiaro. Poi il primo match casalingo contro la Juve Stabia, anche qui i viola arrivano al termine dei 90' a rete inviolata, calano il tris ai campani: stavolta, ai due marcatori precedenti, si aggiunge anche Palloni.

Due inciampi... — Alla terza giornata arriva la prima sconfitta, nel derby contro l'Empoli (nonché la squadra che si è conquistata il titolo di vice campione d'Italia anno scorso, perdendo in finale contro la Juventus), ma Nwagwu continua a mostrare le sue doti segnando anche qua. Si torna al Viola Park per sfidare il Napoli: arriva il primo pareggio; per l'1-1 si fa valere il nuovo arrivato Corduneanu.

... A cui si sa reagire — Dopo queste due partite non finite al meglio, i ragazzi di mister Guberti tornano alla vittoria e lo fanno in trasferta contro l'Avellino, grazie al gol di Faye. E se si dice che quando la testa funziona, funzionano anche le gambe... allora la partita in casa contro il Lecce ne è stata la riprova: i viola hanno rifilato un 5-0 ai salentini sbizzarrendosi davanti alla porta: Tosti, nuovamente Faye e Chiti, Giannoni e il neo acquisto ex Lazio Clarizia che chiude le danze al 90' trovando il suo primo goal con la maglia gigliata. A Roma, con la Lazio la partita finisce bloccata sullo 0-0, ma contro il Pescara la Fiorentina ritrova il gol: poker agli abruzzesi grazie alle magie di Varesis, Ceccarini,Clarizia di nuovo e il solito Nwagwu.

Ci hanno preso gusto e non si vogliono più fermare: 5-0 anche al Catanzaro: Giannoni, Nwagwu, il capitano Bianchini e il sotto etàCroci che, appena rientrato dall'infortunio, segna una doppietta. Si vola a Palermo: poker calato anche ai siciliani. Dopo un autogoal dei padroni di casa, si sbloccano l'esterno Casamenti e Lucci, poi Chiti a chiudere le danze. Partita tesissima invece quella con la Roma, scontro diretto per le prime posizioni in classifica: Clarizia (ex Lazio...) si guadagna un rigore agli sgoccioli del recupero e regala 3 punti ai suoi. L'ultima partita è stata a Bari, rischiata un po' più del solito ma vinta 3-2: Varesis dopo 1', Zemko e ovviamente... Nwagwu.

I nuovi acquisti, valori aggiunti per arrivare al gol — Alla fine di questo girone d'andata siamo dunque certi del fatto che i nuovi acquisti di questa squadra stiano fruttando: entrambi i neo difensori centrali Zemko e Corduneanu sono arrivati al gol, così come Lucci, Casamenti e Clarizia. Ci auguriamo allora che dove l'Under 17 non è arrivata lo scorso anno, possa riuscirci al termine di questa stagione!