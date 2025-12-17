Non per tutte le categorie, la partenza in campionato è stata la stessa della prima squadra (per fortuna)... Andiamo ad analizzare quella dei classe 2009, che partecipano al campionato nazionale Under 17 e hanno terminato le 12 partite d'andata al secondo posto nella classifica del girone C.
L’Under 17 termina il girone d’andata al secondo posto. Show dei classe 2009!
La partenza inarrestabile—
Sono partiti forte in trasferta, battendo 2-0 il Frosinone: Chiti e Nwagwu mettono subito le cose in chiaro. Poi il primo match casalingo contro la Juve Stabia, anche qui i viola arrivano al termine dei 90' a rete inviolata, calano il tris ai campani: stavolta, ai due marcatori precedenti, si aggiunge anche Palloni.
Due inciampi...—
Alla terza giornata arriva la prima sconfitta, nel derby contro l'Empoli (nonché la squadra che si è conquistata il titolo di vice campione d'Italia anno scorso, perdendo in finale contro la Juventus), ma Nwagwu continua a mostrare le sue doti segnando anche qua. Si torna al Viola Park per sfidare il Napoli: arriva il primo pareggio; per l'1-1 si fa valere il nuovo arrivato Corduneanu.
... A cui si sa reagire—
Dopo queste due partite non finite al meglio, i ragazzi di mister Guberti tornano alla vittoria e lo fanno in trasferta contro l'Avellino, grazie al gol di Faye. E se si dice che quando la testa funziona, funzionano anche le gambe... allora la partita in casa contro il Lecce ne è stata la riprova: i viola hanno rifilato un 5-0 ai salentini sbizzarrendosi davanti alla porta: Tosti, nuovamente Faye e Chiti, Giannoni e il neo acquisto ex Lazio Clarizia che chiude le danze al 90' trovando il suo primo goal con la maglia gigliata. A Roma, con la Lazio la partita finisce bloccata sullo 0-0, ma contro il Pescara la Fiorentina ritrova il gol: poker agli abruzzesi grazie alle magie di Varesis, Ceccarini,Clarizia di nuovo e il solito Nwagwu.
Ci hanno preso gusto e non si vogliono più fermare: 5-0 anche al Catanzaro: Giannoni, Nwagwu, il capitano Bianchini e il sotto etàCroci che, appena rientrato dall'infortunio, segna una doppietta. Si vola a Palermo: poker calato anche ai siciliani. Dopo un autogoal dei padroni di casa, si sbloccano l'esterno Casamenti e Lucci, poi Chiti a chiudere le danze. Partita tesissima invece quella con la Roma, scontro diretto per le prime posizioni in classifica: Clarizia (ex Lazio...) si guadagna un rigore agli sgoccioli del recupero e regala 3 punti ai suoi. L'ultima partita è stata a Bari, rischiata un po' più del solito ma vinta 3-2: Varesis dopo 1', Zemko e ovviamente... Nwagwu.
I nuovi acquisti, valori aggiunti per arrivare al gol—
Alla fine di questo girone d'andata siamo dunque certi del fatto che i nuovi acquisti di questa squadra stiano fruttando: entrambi i neo difensori centrali Zemko e Corduneanu sono arrivati al gol, così come Lucci, Casamenti e Clarizia. Ci auguriamo allora che dove l'Under 17 non è arrivata lo scorso anno, possa riuscirci al termine di questa stagione!
